Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz’in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu kar yağışlı, diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek. İç bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz’in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -7°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu