Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji 1 Haziran hava durumu raporuna göre bazı illerde yağış beklenirken bazı illerimizde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık bekleniyor. Öte yandan, meteoroloji bu illerde yaşayanların 11 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkarken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülkemiz genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara’da 31-34, İstanbul’da 28-31, İzmir’de 32-34, Aydın’da 35-38, Antalya’da 29-30, Adana’da 34-35, Malatya’da 32-36, Diyarbakır’da 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor..

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.