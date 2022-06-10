Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yağışlı havanın önümüzdeki hafta da devam edeceği uyarısı geldi. Yapılan değerlendirmeye göre yurtta etkili olan yağışların devam edeceği, cumartesi gününden itibaren de yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altında seyredileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre mevcut yağışların devamında, Cumartesi günü (11.06.2022) batı kesimlerden başlayarak yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine gireleceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların batı, iç ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.