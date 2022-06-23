Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye’nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede azalacak. Devam edecek yağışlar ise kısa süreli, yerel ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların, yarından itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da mevsim normallerinin yer yer altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde, cumartesi ise Doğu Karadeniz geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yerel kuvvetli olması bekleniyor.