Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara dahil birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.