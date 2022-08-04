Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkisini gösterirken Meteoroloji’den gelen açıklama Marmara ve Karadeniz’de yağışların etkili olacağını gösterdi.

Meteoroloji “4 – 10 Ağustos 2022 Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.” açıklamasını yaptı. 5 günlük raporda iste İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz kıyılarında gökgürültülü sağanak yağışın etkili olması ön görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Sinop çevreleri, Balıkesir’in kuzey, Düzce’nin ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.