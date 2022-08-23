Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Çanakkale, Balıkesir çevreleri ile Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Marmara, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Bolu, Artvin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu, Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık