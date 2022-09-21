Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Orta ve Doğu Karadeniz’de yarından itibaren başlayan yağmur ve kuvvetli fırtınaya karşı yurttaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yarından itibaren başlayan yağmur ve kuvvetli fırtınaya karşı yurttaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün yapılan açıklamaya göre Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısından itibaren Perşembe gününe kadar süreceğini ani sel, su baskınına karşı yurttaşlar dikkatli olmaya karşı uyardı.

Aynı zamanda Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve güney kesimlerinde de “yer yer kısa süreli fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunuldu.