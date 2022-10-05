Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün haftalık hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları azalarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Sıcaklık iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yağışların Samsun`un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara`nın güneyi, Afyonkarahisar`ın doğusu ve Konya`nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.