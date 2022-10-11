Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ön görülüyor. 11-17 Ekim haftasında ise sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize’nin doğusu ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

KUVVETLİ YAĞIŞ: Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2)olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdı