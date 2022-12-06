Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni haftaya dair hava durumu tahminlerine göre Türkiye’de bu hafta boyunca yağışlar aralıklarla devam edecek. Doğu Anadolu Bölgesi’nin yükseklerinde kar görülecek.

Meteoroloji tarafından yeni haftaya dair hava durumu tahminleri yayınlandı. Bugün yurdun kuzey kesimlerinde kendini gösterecek olan yağışlı hava ilerleyen günlerde ülkenin batısının tamamını saracak.

Hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş beklense de sıcaklık değerleri mevsim normalleri seviyesinde olacak.

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi, Çanakkale’nin doğusu, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara’nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.