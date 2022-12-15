Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Antalya başta olmak üzere birçok ilde sel ve kuvvetli yağış görülürken, bugün için bir uyarı daha geldi. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Marmara Bölgesi’nde ise Bilecik ve Balıkesir hariç bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Karadeniz (Çorum ve Bayburt hariç) Doğu Anadolu’nun batısı, Antalya, Erzurum, Diyarbakır ve Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Erzurum çevreleri ile Erzincan ve Tunceli’nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya’nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.