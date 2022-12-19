Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı belirtilirken; İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Açıklamada, rüzgarın, pazartesi ve salı günü Marmara Bölgesi’nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.