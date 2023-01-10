Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

AFAD Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir’i yağışlar konusunda uyardı.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bazı illere gerçekleşecek hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir’in güneyinde kuvvetli; Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir’in doğusu ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.” dedi.