Meteorolojiden yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye yeni haftaya da yağışlı havanın etkisiyle başlayacak. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı doğuda mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt geneli için yağış uyarısında bulundu. Türkiye yeni haftaya da yağışlı havanın etkisiyle başlayacak. Hava sıcaklığı doğuda mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir, Ardahan, Kars çevrelerinde de yağış görülecek.