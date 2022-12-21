Meteorolojiden yağmur ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, İç Anadolu’nun doğusu ile Toroslar kar yağışlı olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de ise kuvvetli poyraz etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkiinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; sabah saatlerinde Orta Akdeniz’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.