Meteoroloji’den ‘yoğun kar yağışı’ uyarısı!

Ankara'da bugün kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji ise konuyla ilgili uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, pazar günü sabah saatlerinden itibaren Ankara’da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 santimetre örtü bırakacağı belirtildi.

Pazar gece ve pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara’daki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle başta ulaşım sorunları olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz’in doğusunda, pazar günü ilk saatlerden sabah saatlerine kadar fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın, pazar günü sabah saatlerine kadar, batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Başta denizciler olmak üzere ilgililerin fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

MUĞLA’DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Muğla’nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışının etkisini artırması nedeniyle pek çok güzergahta araçlar mahsur kaldı.

İlçeden, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Yılanlı mevkisine ve Göktepe Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yollar kapandı.

Trafik ekipleri, yola araç girişine izin vermiyor. Yatağan Kavaklıdere yolunda da zincirsiz araç geçişine müsaade edilmiyor. Karayolları ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, iki kepçe ve bir dozer yardımıyla kapanan yolu açmak için çalışıyor.

Diğer yandan, bazı ilçe sakinleri, kar yağışını eğlenceye çevirerek doyasıya kar topu oynadı.