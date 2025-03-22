Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı Geldi

SOĞUK HAVALAR TARIMI ETKİLİYOR

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, tarım ürünlerini ciddi şekilde etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bu konuda yeni bir açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmeye göre, bu gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da orta ve yer yer kuvvetli, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Akdeniz’in iç kesimlerinde ise hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayları yaşanacak.

zirai don tahminleri

Pazar günü gece saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don bekleniyor. Bu dönemde zirai dona karşı başta çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

ANTALYA’DA DON RİSKİ

Antalya’nın iç kesimleri için de zirai don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şehrin iç kesimlerinde 24 Mart’a kadar hafif ve yer yer orta kuvvette don riski olduğu belirtildi.

TEDBİRLERİN ÖNEMİ

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle ilgilenen vatandaşların ve diğer ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.