Meteorolojik Verileri Takip Ediyoruz. Yangınlar Yüksek Riskli Olacak. Hazırlıklarımızı Tamamladık, Toplantı Düzenledik. Ormanlarımız Yüzde 64 Yangına Hassas. Orman Yangınlarının Yüzde 84’ü İnsan Kaynaklı. Türkiye, Yangınlarda Dünyada Otorite

Meteorolojik VERİLERİN TAKİBİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Meteorolojik verileri çok yakından takip ediyoruz. Bu yaz da yangınlar açısından yüksek riskli bir dönemin bizi beklediğini söylemek istiyorum.” ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, bu bilinçle hazırlıkların geçtiğimiz yılın sonbahar ayında başladığını, kış döneminde yoğunlaştığını ve 1 Mayıs itibarıyla tüm unsurların ve gücün hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Yaz mevsimi öncesi, orman yangınlarına duyarlı illerin valileriyle bir “Hazırlık ve Koordinasyon” toplantısı yapıldı. Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen bu toplantı, valilerin yangınla mücadele konusundaki önemine dikkat çekti. Yumaklı, toplantıda geçen yılın değerlendirilip alınması gereken tedbirlerin konuşulacağını aktardı.

ORMAN VARLIĞININ KORUNMASI

Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, “Ülkemizin yeşil gerdanlığı olan ormanlarımız, 23,4 milyon hektarlık bir alanla, toplam yüzölçümünün yüzde 30’unu teşkil etmektedir.” dedi. Orman varlığının, kuzeyden güneye, doğudan batıya arttığını, gelecek nesillere aktarılması gereken yeşil vatanı korumanın ve geliştirmeyi sürdürülebilir hale getirmenin önemini dile getirdi. Orman Genel Müdürlüğü, 186 yıllık deneyimiyle bu konuda kararlılıkla çalışmalarına devam ederken, ormanların korunması için 45 bin personel ile faaliyet gösteriyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ORMAN YANGINLARI

Orman yangınlarının en büyük tehditlerden biri olduğunu belirten Yumaklı, “Ormanlarımızın yüzde 64’ü yangına hassas bölgelerde yer alıyor.” açıklamasında bulundu. Son yıllarda iklim değişikliğinin orman yangınlarını artırması gerektiğini hatırlatarak, dünya genelinde yangın alanlarının son yıllarda iki katına çıktığını kaydetti. 2024 yazının, son 145 yılın en sıcak yazı olacağı ve 22 Temmuz 2024’ün en sıcak gün olarak kayıtlara geçeceği üzerinde durdu.

GEÇEN YIL YAŞANAN YANGINLAR

Yumaklı, geçen yıl 14-16 Ağustos tarihlerinde yaşanan 8 büyük yangının 5’inin aynı anda meydana geldiğini belirtti. Bu üç gün boyunca toplam 201 yangınla mücadele edildiğini ifade eden Bakan, “Orman yangınlarının yüzde 84’ü insan kaynaklı” ifadesiyle, bireysel ve toplumsal anlamda yangınla mücadelede herkesin sorumluluk almasının önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE’NİN ORMAN YANGINLARI KONUSUNDAKİ OTORİTESİ

Yumaklı, Türkiye’nin orman yangınları konusunda dünyada bir otorite haline geldiğini ve bu konuda bilgileriyle diğer ülkelerden eğitim talepleri aldığını belirtti. Son 10 yıl içinde Türkiye’nin orman varlığına oranla yanan alanı ile oldukça iyi bir durumda olduğu belirtilirken, karşılaşılan bazı yanlış bilgilendirmelere karşı da mücadele etmek zorunda kalındığı ifade edildi.