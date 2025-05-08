Metesin, Servis Minibüsü Altında Kaldı

URAS KİRAZLI’YI BEKLERKEN KAZA GEÇİRDİ

GAZİOSMANPAŞA’da, 12 yaşındaki Uras Kirazlı’yı servisten almak üzere dedesiyle birlikte yola inen 5 yaşındaki Metehan Kirazlı, kardeşinin içinden indiği servis minibüsünün hareket etmesiyle birlikte aracın altında kalarak ağır yaralandı. Durumu ciddileşen Metehan, hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 6 Mayıs Salı günü saat 16.30 sıralarında Mevlana Mahallesi’nde gerçekleşti. Dede Recep Kirazlı, torunu Metehan’ı kreşten aldıktan sonra diğer torunu Uras’ı servis aracından beklemesini istedi. Araç durduğu sırada Metehan, ayakkabılarını bağlamak için ön kısma oturdu. Servis şoförü, çocuğu göremeyerek aracı hareket ettirdi ve Metehan minibüsün altında kaldı.

KAZANIN SONRASI VE TUTUKLAMA

Kazadan sonra Metehan, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Fakat burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılması mümkün olmadı. Olayın ardından servis şoförü gözaltına alınırken, araştırma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA YAZILI

Kaza anına ait görüntüler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, servis minibüsünün yolda durduğu, Metehan’ın ise yolda oturarak ayakkabısına eğildiği görülüyor. Sonrasında minibüs hareket ettikten hemen sonra çocuğun üzerinden geçiyor. Kazayı fark eden şoför, aracı durdurup yardım etmek için hemen aşağıya iniyor.

CENAZE TÖRENİ DUYGUSAL ANLARLA GERÇEKLEŞTİ

Hayatını kaybeden Metehan Kirazlı’nın cenazesi, adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları için alındı. Metehan, Mevlana Mahallesi’ndeki Halil İbrahim Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ile toprağa verildi.

KAZA ANINI ANLATTI

Dede Recep Kirazlı, kaza anını,“Ben onu kreşten aldım. Ağabeyi okuldan servisle geliyor, gelmesine de 5 dakika vardı. Dedi ki, ‘Kapıda oyalanalım.’ Çocuğu servisten aldıktan sonra, dikkatsizlik nedeniyle servis ilerledi” sözleriyle yorumladı. Kirazlı, torununu kucağına aldıktan sonra yaşayıp yaşamadığını bildiği anı şöyle anlattı: “Sonrasında ben bağırmaya başlayınca şoför durdu. Çocuğu kucağıma aldım. Yaşıyordu. Ambulansı aradı komşular. Ambulans biraz gecikir gibi olunca, şoför hemen dedi ki; ‘Ben sizi götüreyim.’ Olayın hepsi bu kadar.” dedi.

HASTANEDE HAYAT MÜCADELESİ VERDİ

Dede Kirazlı, hastaneye çocukla canlı olarak teslim ettiğini belirtti. Ancak 15 dakika sonra durumu kötüleşti. Doktorlar, “Beyin kanaması da geçirdi. Başınız sağ olsun” dediler. Ayrıca şoförün gözaltına alınma sürecinde de yaşananları aktardı: “Hastaneye gelen güvenlik ve polisler hemen olaya müdahale ederek şoförü aldı. Ama 30-40 dakika bizimle kaldı, daha sonra savcı gelince götürdüler.”