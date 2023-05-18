Metetorolojiden 20 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den sarı kodla yeni uyarı geldi. İstanbul ve Ankara’nın aralarında bulunduğu 20 ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji sarı kodla uyardı. 20 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yapılan açıklamaya göre perşembe günü İstanbul ve Ankara ile Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Tokat ve Yalova’da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.