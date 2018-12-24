Metin Akpınar mahkemeye sevk edildi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, polis eşliğinde mahkemeye sevk edildi.

Türk sinemasının usta isimlerinden Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, polis eşliğinde mahkemeye sevk edildi.

Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen savcılık sorgularının ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

“Halk Tv’de yayınlanan ‘Halk Arenası’ programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar’ın Kadıköy’deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, “Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz” dedi. Metin Akpınar, sivil polis aracına binerek Anadolu Adalet Sarayı’na götürüldü.

HÜRRİYET