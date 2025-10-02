Metin Akpınar’ın Aile İddiaları Gündem Oldu

METİN AKPINAR’IN ÖZEL HAYATI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Türk sinemasının önemli isimlerinden Metin Akpınar, son günlerde özel hayatıyla sıkça konuşuluyor. Geçtiğimiz yıllarda, kendisinin kızı olduğunu belirten Duygu Nebioğlu tarafından açılan dava sonuçlanmış ve yapılan DNA testi, Nebioğlu’nun Akpınar’ın biyolojik kızı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Mahkeme, bu iddiaları onaylamıştı. Ancak gelişmeler bununla sınırlı kalmadı.

YENİ AİLE ÜYELERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, yaptığı bir açıklamada Metin Akpınar’ın yalnızca bir kızı bulunmadığını, “Metin” adında bir erkek çocuğu olduğunu iddia etti. Bu açıklamanın ardından Akpınar, Akay’a karşı 1 TL’lik manevi tazminat davası açtı. Dava süreci devam ederken, Duygu Nebioğlu sosyal medya üzerinden dikkat çeken yeni bir açıklama yaptı. Nebioğlu, ‘ağabeyini bulduğunu’ belirterek, bu kişinin Onur Akay olduğunu ileri sürdü. Bu durum, sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

Akay ve Nebioğlu arasındaki bu iddialar, gazeteci Pelin Çini’nin sunduğu bir canlı yayında karşı karşıya gelmelerine sebep oldu. Yayında Onur Akay, Nebioğlu’nun öz kardeşi olmadığını dile getirerek, “Ben Metin Akpınar’ın oğlu değilim. Gerekirse DNA testi de yaptırırım.” sözlerini söyledi. Duygu Nebioğlu, iddialarının arkasında durarak bu durumu sorguladı. Yaşanan gelişmeler sosyal medyada da büyük bir ilgiyle takip edildi. Kullanıcılar, Onur Akay ile Metin Akpınar arasındaki fiziksel benzerlikleri tartışırken, Akay’ın annesinin ünlü sanatçı Müşerref Akay olduğu yönündeki söylentiler gündeme geldi. Bu iddialar ise henüz netlik kazanmış değil.