Metin Akpınar’ın Oğlu Olduğu İddia Edildi

METİN AKPINAR’IN ÖZEL HAYATI SÜREKLİ GÜNDEMDE

Türk sinemasının unutulmaz simalarından Metin Akpınar, son zamanlarda özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda, kendisinin kızı olduğunu iddia eden Duygu Nebioğlu, açtığı davada DNA testiyle bu iddiasını bir adım ileri taşımıştı ve mahkeme, Nebioğlu’nun Akpınar’ın biyolojik kızı olduğuna karar vermişti. Ancak gelişmeler bununla sınırlı kalmadı.

YENİ İDDİALAR ORTAYA ATIYOR

Ünlü ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Metin Akpınar’ın sadece bir kızı olmadığını, “Metin” adında bir oğlu daha bulunduğu iddiasında bulundu. Bu açıklama sonrasında Akpınar, Akay’a 1 TL’lik manevi tazminat davası açma yoluna gitti. Dava süreci devam ederken Duygu Nebioğlu sosyal medya üzerinden dikkat çeken yeni bir açıklama yaptı ve ‘ağabeyini bulduğunu’ belirterek, bu kişinin Onur Akay olduğunu öne sürdü.

CANLI YAYINDAKİ TANSİYONLAR

Nebioğlu’nun bu açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu iki kişinin iddiaları, gazeteci Pelin Çini’nin sunduğu bir canlı yayında karşı karşıya gelmelerine neden oldu. Yayında, Onur Akay, Nebioğlu’nun öz kardeşi olmadığını iddia ederek, “Ben Metin Akpınar’ın oğlu değilim. Gerekirse DNA testi de yaptırırım” ifadelerini kullandı. Duygu Nebioğlu ise kendi iddialarının arkasında durmaya devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan bu olaylar sosyal medyada oldukça fazla tartışıldı. Kullanıcılar, Onur Akay ile Metin Akpınar arasındaki fiziksel benzerlikleri ele alırken, Akay’ın annesinin ünlü sanatçı Müşerref Akay olduğu yönünde iddialar da gündeme geldi. Ancak bu iddialar henüz netleşmiş değil.