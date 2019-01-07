Halk TV’de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sarfettiği sözler sonrası hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar’ın dosyası ayrıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Sanatçı Metin Akpınar hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme” suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Metin Akpınar hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme” suçuna ilişkin dosyasının tefrik (ayrılmasına) edilmesine karar verdi.

Savcılık, hazırlanan suç itibariyle görev kapsamına girdiği gerekçesiyle fezlekeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Metin Akpınar hakkındaki diğer suçlarla ilgili soruşturmanın ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda devam ettiği öğrenildi.

HÜRRİYET