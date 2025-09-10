Metin Anter, Film Yapımcısı Ve Girişimci

METİN ANTER HAKKINDA GÜNDEMDE OLANLAR

Magazin dünyasında sıkça yer alan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Metin Anter, merak edilen isimlerden biri haline geldi. Peki, Metin Anter kimdir ve kariyeri hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? İşte detaylar…

KARİYERİ VE YAPIMCILIĞI

Türk film yapımcısı Metin Anter, Chantier Films’in kurucusu ve sahibidir. Film yapım ve dağıtım alanında aktif olan Chantier Films’in yanı sıra, Fol Yazılım şirketinin de kurucu ortakları arasında yer alıyor.

1992 ile 1996 yılları arasında Pensilvanya Üniversitesi’nde eğitim alan Anter, bu süre zarfında uluslararası düzeyde sağlam bir akademik altyapı oluşturdu. İş hayatına Trimark’ta Uluslararası Satış ve Dağıtım Direktörü olarak başlayan Anter, burada dört yıl boyunca görev yaptı. 2001 yılında Chantier Films’i kurarak, Türkiye’deki film dağıtımına “Muson Düğünü” filmiyle önemli bir giriş yaptı ve ardından birçok yabancı filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlendi.