Metin Arolat’ın Ölümü Şok Etti

METİN AROLAT’IN ANİ ÖLÜMÜ SANAT CAMİASINI YASA BOĞDU

Türk pop müziğinin tanınan ismi, klip yönetmeni ve söz yazarı Metin Arolat, 20 Eylül 2024 gecesi İstanbul Kozyatağı’ndaki bir otelde sahne aldığı sırada aniden fenalaşmış ve yere yığılarak baygınlık geçirmişti. 52 yaşındaki sanatçı, hızla hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Arolat’ın bu ani ölümü, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı ve ölümüne dair çeşitli iddialar gündeme geldi.

OTOPSİ RAPORU ŞÜPHELİ BULGULARA IŞIK TUTTU

Sabah gazetesinin özel haberine göre, olayla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan detaylı otopsi raporu tamamlandı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Rapora göre, Arolat’ın kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Bu çarpıcı bulgular, Arolat’ın ölümünü çevreleyen şüpheleri yeniden gündeme taşıdı. Adli Tıp raporunun başka bir dikkat çeken sonucu ise Arolat’ın ölüm nedeninin kalp krizi olarak belirlenmesi oldu. Ünlü sanatçının, uzun süredir uyguladığı katı diyet programının yanı sıra, vefatından kısa bir süre önce evde sağlık hizmeti kapsamında “enerji verici serum” aldığı iddiaları daha önce kamuoyuna yansımıştı.