Metin Baş’ın Cansız Bedeni Bulundu

KANALDA KEŞFEDİLDİ

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, arkadaşlarıyla deniz girdikten sonra kaybolan eski futbolcu Metin Baş’ın (72) cansız bedenine ulaşıldı. Olay, saat 15.30 sıralarında Çınarcık ilçesinin Esenköy beldesi, Balıkçı Barınağı mevkisinde gerçekleşti. Deniz kenarında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İNCELEMELER BAŞLADI

İhbar sonrası bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekipleri kimlik araştırması yaparak, yaşamını yitiren kişinin Eskişehirspor, Aydınspor, Altınordu, Didim Belediye ve Aydın Sanayi takımlarında futbol oynamış olan Metin Baş olduğunu tespit etti. Saat 11.00 sıralarında arkadaşı Murat Y. ile denize girip uzun süre yüzdükten sonra sahilden ayrıldığı öğrenilen Baş’ın cenazesi, Çınarcık Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.