Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, sosyal medya hesabı üzerinden gözaltına alındığını duyurdu.

Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucuları arasında yer alan Metin Gürcan gözaltına alındı. Gürcan’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle İstanbul Bakırköy’deki evinde polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcan’ın soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Metin Gürcan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak gözaltı gerekçesi olarak kendisine ‘siyasi casusluk’ suçlamasının yöneltildiğini belirtti.

Gürcan paylaşımında şunları aktardı: Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum.