Metin Hara ile Adriana Lima ayrıldı mı?

Ünlü yazar Metin Hara ile ünlü model Adriana Lima’nın ayrıldığı iddiası magazin basınına bomba gibi düştü.

Metin Hara ile Adriana Lima’nın ayrıldığı iddia edildi. Söylentilere Hara cephesinden yanıt geldi

Metin Hara, menajeri Özgür Aras aracılığıyla yaptığı açıklamada “Ayrılık yok. 18 Aralık’ta Amerika’ya gideceğim. İşlerim dolayısıyla Türkiye’ye iki aylığına geldim” dedi. Hara ayrıca, Adriana Lima’nın Instagram hesabı üzerinden kendisini takip etmeyi bırakmasıyla ilgili olarak, “Zaten hiç takip etmemişti” ifadelerini kullandı.

Lima, Instagram hesabından “Hanımlar siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu iyileştirmek, değiştirmek, ebeveynlik yapmak ya da yetiştirmek sizin göreviniz değil. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil” yazılı bir metin paylaşmış ve dedikodular alevlenmişti.

HABERTURK