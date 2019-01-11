Metin Hara’dan ayrılık açıklaması

Adriana Lima ile birlikte olan Metin Hara ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Magazin gündemine bomba gibi düşe aşta ayrılık iddiaları basında yer almaya başlayınca Metin Hara sosyal medyadan merakları gideren bir paylaşımda bulundu.

Türk yazar Metin Hara, Brezilyalı süper model sevgilisi Adriana Lima ile ayrıldığı iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan dünyaca ünlü model Adriana Lima ve Türk yazar Metin Hara’nın pek çok kez ayrıldığı iddia edildi.

37 yaşındaki eski Victoria’s Secret meleği, geçtiğimiz günlerde 36 yaşındaki yazarı takipten çıkarmış, fotoğraflarını silmişti.

Hara, Lima ile ayrıldıkları yönünde çıkan haberlere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Hem Adriana Lima hem de Metin Hara el ele çekilmiş fotoğraflarını aynı anda Instagram’a yükledi.

NTV