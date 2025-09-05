Haberler

Metin K., Jandarmayı Vurdu, Öldürdü

OLAYIN GERÇEĞİ

Elazığ’da, Başkomiser Metin K., evine döndüğünde içeride bulunan jandarma personeli Orhan Ö.’yü tabancayla vurarak öldürüyor. Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda gerçekleşiyor. Metin K., eve girdiğinde eşi ve Orhan Ö. ile karşılaşıyor ve aralarında bir tartışma çıkıyor.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Tartışma esnasında Metin K., belinde taşıdığı tabancayı kullanarak Orhan Ö.’ye ateş ediyor. Kurşunların isabet etmesi sonucunda Orhan Ö., yere düşüyor. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri ve polis, ihbar üzerine bölgeye sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Orhan Ö.’nün yaşamını yitirdiğini tespit ediyor.

CENAZE VE SORUŞTURMA

Orhan Ö.’nün cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili olarak Metin K. gözaltına alınıyor ve soruşturma başlatılıyor.

