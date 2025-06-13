Metin Keçeci, İcralık Olduğunu Açıkladı

METİN KEÇECİ’NİN ZOR GÜNLERİ

BKM oyuncusu Metin Keçeci, katıldığı bir sokak röportajında icralık olduğunu gözyaşları içinde ifade etti. Magazinburadanet muhabirine verdiği demeçte, “Pazartesi günü icradan dolayı boşaltma kararıyla evimden atılıyorum. 3-5 sene önceye kadar beraber oturduğum arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor.” diyerek yaşadığı zor durumu anlatıyor.

YAŞADIĞI ZORLUKLAR VE SITEMLERİ

Keçeci, geçmişteki arkadaşlarının kendisiyle iletişime geçmediğinden yakınıyor ve duygularını şöyle paylaşıyor: “Lütfen beni bu hale düşüren kim varsa cenazeme gelmesin. Mama alıp bir köşede hayvanları beslesin.” Bu sözler, onun yaşadığı zorlukları açıkça gözler önüne seriyor.