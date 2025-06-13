Magazin

Metin Keçeci, İcralık Olduğunu Açıkladı

metin-kececi-icralik-oldugunu-acikladi

METİN KEÇECİ’NİN ZOR GÜNLERİ

BKM oyuncusu Metin Keçeci, katıldığı bir sokak röportajında icralık olduğunu gözyaşları içinde ifade etti. Magazinburadanet muhabirine verdiği demeçte, “Pazartesi günü icradan dolayı boşaltma kararıyla evimden atılıyorum. 3-5 sene önceye kadar beraber oturduğum arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor.” diyerek yaşadığı zor durumu anlatıyor.

YAŞADIĞI ZORLUKLAR VE SITEMLERİ

Keçeci, geçmişteki arkadaşlarının kendisiyle iletişime geçmediğinden yakınıyor ve duygularını şöyle paylaşıyor: “Lütfen beni bu hale düşüren kim varsa cenazeme gelmesin. Mama alıp bir köşede hayvanları beslesin.” Bu sözler, onun yaşadığı zorlukları açıkça gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Palmiye Sitesi Davasında Cezalar Belirlendi

Kahramanmaraş'taki Palmiye Sitesi’nin depremde yıkılması sonrası 150 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 tutuklu, 1 firari ve 3 sanığın ağır ceza alması talep edildi.
Gündem

Silivri’de Motosiklet Kazası: 5’i Polis 6 Yaralı

Silivri'de kontrolsüz bir motosiklet, önce iki araca çarptı, ardından polis uygulama noktasına daldı. Olayda beş polis memuru dahil altı kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.