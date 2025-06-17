Metin Keçeci, “Vefa Sultan” dizisine katıldı

YAŞADIĞI SIKINTILARA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Ekonomik sorunlar nedeniyle yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatan ve sosyal medyada büyük ilgi gören Metin Keçeci’den sevindirici bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Vefa Sultan” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldığını duyurdu. “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla tanınan Keçeci, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada icralık durumuyla karşı karşıya olduğunu ve evinden tahliye edileceğini belirtmişti. “Artık yutkunamıyorum bile” sözleriyle çaresizliğini dile getiren oyuncu, intiharın eşiğine geldiğini de ifade etmişti.

KAMUOYUNDAN DESTEK GELDİ

Metin Keçeci, “Üç beş sene önce aynı sofrada oturduğum dostlarım şimdi yok. Belki şimdiye kadar 10 kere intihar etmiştim” şeklindeki sözleriyle derin bir çıkmazda olduğunu anlatmıştı. Ancak kamuoyunun desteği ve yaşanan duyarlılığın ardından, Metin Keçeci’ye bir yardım eli uzatıldı. TRT 1’in sevilen dönem dizisi “Vefa Sultan”ın yapım ekibi, oyuncuya “Terzi İdris” karakteriyle ikinci sezonda yer vermeye karar verdi. Zor günler geçirdiğini gözyaşları içinde anlatan Metin Keçeci, TRT 1’in “Vefa Sultan” dizisinde “Terzi İdris” karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.