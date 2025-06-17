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Metin Keçeci’ye İyi Haber Geldi

METİN KEÇECİ’DEN SEVİNDİRİCİ HABER

Ekonomik zorluklar nedeniyle büyük bir dram yaşayan ve gözyaşlarıyla yaşadıklarını paylaşan Metin Keçeci’den olumlu bir haber geldi. Ünlü oyuncu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Vefa Sultan” dizisinin kadrosuna katıldığını duyurdu. “Çok Güzel Hareketler Bunlar” adlı yapımla tanınan Keçeci, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada icralık olduğunu ve evinden tahliye edilme riski ile karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

İÇİNDE BULUNDUĞU DERİN ÇIKMAZ

Metin Keçeci, yaşadığı çaresizlikle ilgili olarak “Artık yutkunamıyorum bile” diyerek intihar düşüncelerinin eşiğine geldiğini ifade etmişti. “Üç beş sene önce aynı sofrada oturduğum dostlarım şimdi yok. Belki şimdiye kadar 10 kere intihar etmiştim” sözleriyle içinde bulunduğu derin sıkıntıyı dile getirmişti.

TÜM DÜNYA DUYDU

Kamuoyunun ilgisi ve gösterilen duyarlılık sayesinde Metin Keçeci’ye uzanan yardım eli, TRT 1’in sevilen dönem dizisi “Vefa Sultan”ın yapım ekibinden geldi. Yapımcılar, oyuncunun “Terzi İdris” karakteriyle ikinci sezonda yer almasına karar verdi. Zor günler geçiren Keçeci, dizide “Terzi İdris” rolüyle yeniden izleyici karşısında olacak.

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