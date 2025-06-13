Metin Kırmacı’nın Öğrencileri Şampiyon Oldu

ÖĞRENCİLERİ FUTSALDA İKİNCİ ŞAMPİYONLUK KAZANDIRDI

Eski milli güreşçi ve güreş hakemi Metin Kırmacı’nın yetiştirdiği öğrenciler, futsal alanında Sabancı Ortaokulu’na çifte şampiyonluk getirdi. Kırmacı’nın etkili performansı dikkatleri üzerine topladı. Sabancı Ortaokulu, üst üste ikinci kez hem kızlarda hem erkeklerde zafer elde etti. Eski milli güreşçi olan Metin Kırmacı, Erzurum ve Türkiye’yi güreşte başarılı bir şekilde temsil etmiş bir isim.

ON YILDIR SPORDA BAŞARIYI SÜRDÜRÜYOR

Sabancı Ortaokulu, 10 yılı aşkın süredir kız ve erkek futsal takımlarıyla ligde dikkate değer başarılar elde ediyor. Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Kırmacı, futsal ve futbol alanında önemli başarılar elde eden bir eğitici. Son olarak, küçük kızlar ve erkeklerde Erzurum şampiyonluğu sevincini yaşattı. Kırmacı’nın öğrencileri, önceki sezon olduğu gibi bu sezon da Erzurum şampiyonu olmayı başardı.

GÜREŞTE UKTASI VAR

Metin Kırmacı, 10 yıldır Sabancı Ortaokulu’na elde ettirdiği mükemmel başarılar arasında, güreş branşında şampiyon sporcu çıkaramamış olmanın üzüntüsünü yaşıyor. “Ah keşke güreşe öğrencim gelseydi de onları da şampiyon yapsaydım” diyerek yaşadığı bu durumu ifade etti. Kırmacı, “Sabancı Ortaokulu’nda görev yapıyorum. Asıl branşım güreş ama güreş dalında sporcu çıkaramamanın burukluğunu yaşıyorum” sözleriyle, ileri yıllarda okuldaki potansiyel genç sporcuların tespit edilerek, doğru yönlendirmelerle önemli başarılar kazanmalarını arzuladığını belirtti.

DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

İki kez Sabancı Ortaokulu’na futsalda zafer kazandıran Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Kırmacı, “Futsal branşında tüm yüreklerini ortaya koyarak mücadele eden kız ve erkek takımı sporcularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca, desteklerini bizlerden esirgemeyen öğrenci velilerimize, Beden Eğitimi öğretmeni arkadaşlarıma, Okul Müdürümüz Selahattin Şevketoğlu, Müdür Yardımcılarımız Zakir Yolal ve Muammer Bostancı’ya çok teşekkür ediyorum” diyerek, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

ÇİFTE ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞANDI

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Kampüsü’ndeki spor salonunda gerçekleştirilen Futsal Küçük Erkekler İl Birinciliği turnuvasının sonunda, erkekler ve kızlar kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Sabancı Ortaokulu, üst üste iki sezon boyunca aynı başarıyı göstererek çifte şampiyonluk sevincini yaşadı.