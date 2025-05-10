Metin Öztürk, “Büyük Şampiyonluk İçin Hazırız.”

ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZ VAR

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, “Dursun Özbek başkanımızın liderliğinde 25’inci şampiyonluğa, 5’inci yıldıza kavuşacağız” dedi. Süper Lig’in 35’inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’u 2-0’lık skorla mağlup ederek, Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, “Henüz kesinleşmiş bir şey yok. 3 maçımız daha var. Bir tane Türkiye Kupası finalimiz var. Bunun için bu 4 finali en iyi şekilde geride bırakmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Kimsenin mutlu olmadığı zorlu bir sezonu geride bırakıyoruz” diye belirtti.

MAÇ HAKEMİNE ELEŞTİRİ

Öztürk, dünkü maçın hakem yönetimini eleştirerek, “Dünkü maçın hakem yönetimi sezonun bir özeti gibiydi. 8 kişi kalması gereken bir takım takipçimiz, yıllardır bu takibi sürdürüyor. Dünkü maçta 8 kişi kalması gereken takım kötü bir hakem yönetimi ile 11 kişi tamamladı” ifadesini kullandı. Öztürk, yeni sezonda bu tür sıkıntıların yaşanmamasını diliyor. “Bugün takımımız iyi bir oyun sergiledi. Okan hocamız futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyor” diye ekledi.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ

Türkiye Kupası finalinde hak edenin kazanmasını bekleyen Öztürk, “Çarşamba Türkiye’nin en büyük iki kulübü bir final oynayacak. Kim hak ediyorsa o kazansın. Bugün Trabzonspor yönetimi, Ertuğrul Doğan başkan, bizi harika karşıladı. Maç sonrası centilmence tebrik etti. Trabzon taraftarı her zamanki konukseverliği ile harikaydı” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ

UEFA Gençlik Ligi’nde gösterdikleri başarılar için Trabzonspor U19 takımını tebrik eden Öztürk, “Güzel bir futbol akşamı geçirip, çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek başkanımızın liderliğinde 25’inci şampiyonluğa 5’inci yıldıza kavuşacağız” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun “Bu ligde şampiyon önceden belirlenmişti” ifadesine verilen soruda, Öztürk, “Biz polemiğe girmiyoruz. Teknik direktörlere, teknik direktörler cevap verir. Başkanlar, ikinci başkanlar değil” şeklinde yanıtladı.

GELECEĞE DİKKAT

Osimhen’in geleceği hakkında da konuşan Öztürk, “Osimhen, şu anın konusu değil. Başkanımız bunu söyledi. Lig bitecek, transferlere ondan sonra bakacağız” dedi. Metin Öztürk, şampiyonluk hazırlıkları ile ilgili ise “Bizim öyle bir inanılmaz ekibimiz var ki şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz” ifadelerini kullandı.