Metin Öztürk: “Şampiyon olursak, neler yaparız?”

METİN ÖZTÜRK’TEN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMALARI

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda şampiyonluk konusunda umutlu sözler söyledi. Öztürk, “Bizim öyle bir inanılmaz ekibimiz var ki şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz” ifadesiyle ekibinin potansiyeline vurgu yaptı. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürk, şampiyonluğun kesinleşmediğini ve önlerinde 3 maç ile bir Türkiye Kupası finali olduğunu belirtti. “Kesinleşmiş bir şey yok. 3 maçımız daha var. Bir tane Türkiye Kupası finalimiz var. Bu 4 finali de en iyi şekilde geçirmek üzere çabalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

HAKEM YÖNETİMİ VE GELECEK İYİMSERLİĞİ

Öztürk, yaşanan sıkıntılı sezonu geride bırakmanın sevincini yaşarken, dünkü maçta hakem yönetiminin de dikkat çekici olduğunu ifade etti. “Dünkü maçın hakem yönetimi sezonun bir özeti gibiydi. 8 kişi kalması gereken bir takım, kötü bir hakem yönetimi ile maçı 11 kişi tamamladı” şeklinde konuştu. Umutlu bir gelecek için, “Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz” ifadesini kullandı. Galatasaray’ın Trabzonspor’u yenecek potansiyeli olduğuna inandığını sözlerine ekleyen Öztürk, Okan hocaya ve futbolculara da tebriklerini iletti.

U19 TAKIMINA TEBRİK VE GELECEK HAFİF UMUTLAR

Öztürk, UEFA Gençlik Ligi’nde başarılar gösteren Trabzonspor U19 takımını kutlayarak, çarşamba gününe hazırlık yaptıklarını belirtti. “İnşallah Dursun Özbek Başkanımızın liderliğinde 25. şampiyonluğa 5. yıldıza kavuşacağız” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun “Bu ligde şampiyon önceden belirlenmişti” şeklindeki açıklamalarına ise, “Biz polemiğe girmiyoruz. Teknik direktörlere teknik direktörler cevap verir” diye yanıtladı.

SELGİ İKLİMİ VE OSIMHEN KONUSU

Dursun Özbek’in liderliğinde ilerlediklerini belirten Öztürk, 2022 seçim kampanyasının mottosunun “sevgi iklimi” olduğuna değindi. Geçmişte yaşanan birlikteliklere atıfta bulunarak, “Bunu sadece Dursun Özbek başarabilirdi” dedi. Osimhen transferine ilişkin soruya ise, “Osimhen şu anın konusu değil. Lig bitecek, transferlere ondan sonra bakacağız” dedi. Öztürk, şampiyonluk hazırlıkları açısından Galatasaray’ın potansiyeline inancını vurgulayarak, “Bizim öyle bir inanılmaz ekibimiz var ki şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.