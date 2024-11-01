Metin Tekin, ‘Sarı Fırtına’ Hikayesini Paylaştı

KARYER GÜNLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA ETKİNLİK

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Kariyer Günleri programı çerçevesinde, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, Beşiktaş’ın eski milli futbolcusu Metin Tekin, vatandaşlarla bir araya geldi. Söyleşi, Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Öz’ün açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Öz, “Dünya basınına ve Türk yabancı gazetecilere hizmet veren Uluslararası Gazeteciler Cemiyetinin Kariyer Günleri programlarına başlıyoruz. Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti, dünyanın en büyük gazetecilik ve basın meslek örgütüdür. Dünya genelinde tüm gazetecilerin mesleki tecrübelerini paylaşmalarını, birlik ve beraberlik içinde olmaları, dostluk ve dayanışmalarını pekiştirmeleri, dünya barışına destek olmaları, ülkelerini tanıtmalarını, gazetecilik mesleğinin standart bir ölçüde yapılması gerektiğini savunur ve bununla ilgili proje çalışmalarını yürütmektedir. Kariyer Günleri programımıza katılan tüm davetlilere teşekkür eder, sevgi, saygı ve selamlarımı sunarım” dedi.

METİN TEKİN’DEN HATIRLATMALAR

Ahmet Öz’ün konuşmasının akabinde, “Sarı Fırtına” olarak tanınan eski milli futbolcu Metin Tekin’in hayatına dair kesitlerin yer aldığı bir belgesel izletildi. Belgesel gösteriminin ardından söz alan Tekin, aslen Karamürselli olduğunu vurgulayarak, “Çoğu kişi bilmez ama benim dedem Karamürsel doğumludur. Karamürselli, İzmitli, Ereğlili olmaktan hep gurur duyduk. Bu topraklar çok verimli topraklar. Buralarda birçok sporcu yetişti. Yetişmeye de devam edecek. Ben bu günlerimi ve gençlik dönemimi bu topraklara borçluyum, bu günde burada sizlerle olmaktan çok mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.