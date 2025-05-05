Metin Topal, Uçakta Evlilik Teklifi Yaptı

EVLİLİK TEKLİFİ HAVADA GERÇEKLEŞTİ

ADANA’da 23 yaşındaki Metin Topal, sevgilisi 23 yaşındaki Sebihe Nur Özerten’e farklı uçaklarda uçarken telsizle evlilik teklifi yaptı. Özerten, “Diz çökmemek için yaptın bunu değil mi?” şeklinde teklife yanıt verdi. Oto kiralama işiyle uğraşan Topal, beden eğitimi öğretmeni olan sevgilisi için sürpriz bir evlilik teklifi planladı.

GÖKYÜZÜNDE UNUTULMAZ ANLAR

Metin Topal, yerel bir uçuş okuluyla anlaşarak iki farklı uçak kiraladı ve gökyüzünde romantik bir gezinti gerçekleştirdi. Uçakların birinde bulunan sevgilisiyle kol uçuşu yaparken telsizden anons geçerek, “Aşkım yeryüzünde tanıştık. Böyle bir ilki yaşattığım için mutluyum. Umarım sen de mutlusundur. Geri kalan hayatımıza sonsuz bir aşk bulalım istiyorum. Benimle evlenir misin?” dedi. Şaşkınlık yaşayan Özerten, teklifi kabul etti.

DİZ ÇÖKEREK YENİDEN TEKLİF ETTİ

Uçuşun ardından pisti iniş yapan Metin Topal, Özerten’in önünde diz çökerek bir kez daha evlilik teklifinde bulundu ve ona yüzüğünü sundu. Genç çiftin uçak kamerasında yansıyan duygusal anlar büyük ilgi gördü.