Metin Yıldız, Ekrem İmamoğlu hakkında sessizliğini açıkladı

METİN YILDIZ’DAN AÇIKLAMA

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ekibinden tanınan Metin Yıldız, tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili sessizliğine yönelik gelen eleştirilere cevap verdi. Yıldız, daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, sessizliğinin nedenini açıklamak istedi. Yıldız, film çalışması için İmamoğlu’nu aradığını ancak İmamoğlu’nun telefonuna yanıt vermediğini söyledi.

İKİ BİN KM YOL GİTTİM

Yıldız, İmamoğlu’nu desteklemek için gezisi bulunmaktadır. “Kendisine oy vermek için 2 bin km yol yaptım. Bir film için kendisini aradım; yazmadı, dönmedi. Tekrar aradım, mail attım fakat maalesef çok yoğundu kendileri.” dedi. İmamoğlu’nun yoğun programı nedeniyle kendisiyle görüşemediğini belirten Yıldız, “O gün yanında olmayanlarla bir takım sanatsal faaliyetler yürütüyordu.” ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYA SESSİZLİĞİ

Yıldız, sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere de yanıt vererek, “Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere… Soran olursa çok yoğunum” dedi. Yıldız, “Merhaba Arkadaşlar, sosyal medya hesaplarımdan gerekse kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum, neden paylaşım yapmıyormuşum, neden boykota çağrı yapmıyormuşum… Neden mi?” diyerek durumu açıklamak istedi.

Kendisine oy vermek için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Yıldız, geçmişte yaşadığı olayları da aktardı. “2019’da Fatsa’daydım, pandemi vardı. ‘Her Şey çok Güzel Olacak’ dedi, ben de inandım. Anamı Babamı bıraktım, 2000 km yol yaptım oy verdim.” diyen Yıldız, İmamoğlu için film teklifi yaptıktan sonra geri dönüş alamadığını ifade etti.