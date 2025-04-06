Metin yok. Lütfen bir metin verin

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Deha Yeni Bölüm Bugün Yayında mı?

Deha dizisinin hayranları, 6 Nisan Pazar günü yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Show TV'deki bu sevilen dizinin yeni bölümü için heyecan dorukta.
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Öykü Serter Kimdir Ve Nereli?

Öykü Serter, popüler televizyon sunucusu olarak yeniden ekranlarda yer alıyor. Radyo DJ'liği ile başlayan kariyeri, yarışma programları ile dikkat çekti. Yaşı ve projeleri merak ediliyor.

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