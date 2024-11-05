Metina Bölgesinde 3 PKK’lı Etkisiz Hale Getirildi

PKK’LILAR HAVA HAREKÂTIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB’den yapılan açıklamaya göre, “Geçit vermeyeceğiz!” ifadesi kullanılarak, Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Metina bölgesinde belirlenen 3 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu operasyon, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak güvenlik güçlerinin başarıyla sürdürdüğü bir çalışmanın parçasıdır.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesindeki kararlılığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile bir kez daha ön plana çıkıyor. Açıklamada, hedeflerin belirlenmesi ve etkisiz hale getirilmesi hususunda gerekli adımların atıldığı belirtiliyor. MSB, bu tür operasyonların devam edeceğini ve güvenliğin sağlanmasında kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ediyor.