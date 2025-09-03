Metraco, Ekonomik Krizde Konkordato İlan Etti

METRACO’NUN KONKORDATO İLANI

Türkiye’nin köklü hazır giyim markalarından Metraco, yaşadığı ekonomik krizin etkisiyle konkordato ilan etti. 1993 yılında İstanbul’da kurulan ve Kocaeli’deki ana üretim tesisiyle dikkat çeken bu şirket, erkek, kadın ve çocuk giyiminde uzmanlaşarak 500’den fazla çalışanıyla sektörde fark yaratmayı başarmıştı. Aylık 200 bin adetlik üretim kapasitesi ile kesimden ütüye kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yöneten Metraco, son yıllarda artan maliyetler ve dalgalanan ekonomik şartlar nedeniyle mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.

TİCARET MAHKEMESİNDEN GECİCİ MÜHLET

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 25 Ağustos 2025 tarihinde şirkete 3 ay süreyle geçici konkordato mühendisi verdi. 29 Ağustos’ta ticaret siciline kaydedilen bu kararla, Metraco’nun mali yapısını düzeltmesi için 25 Kasım 2025’e kadar süre tanındı. Şirket, sadece üretim alanında değil, sosyal sorumluluk konularında da öncülük yapıyordu. Kocaeli’deki fabrikasında kurduğu “Köyümüz” Engelli Üretim Merkezi ile engelli bireylere istihdam sağlayarak bu anlamda fark yarattı. Bu projesi ile 2015 yılında Uluslararası Ticaret Odası’ndan “En İyi İş Yaratma ve İş Geliştirme Projesi” ödülünü aldı.

REKABET VE PAZAR ZORLUKLARI

Ancak, küresel pazardaki yoğun rekabet, hammadde fiyatlarındaki artış ve iç piyasadaki talep daralması, Metraco’yu zora soktu. Sektör uzmanları, Metraco’nun borç yapılandırması ve yeni yatırım ortaklarıyla toparlanma şansının olduğunu ifade ediyor. Şirketin konkordato sürecinde alacağı kararların, hem çalışanları hem de tedarikçileri açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.