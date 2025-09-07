MetrO GelIyor, Kocaeli’nin Ulaşım Güçlenecek

KAMUOYUYLA PAYLAŞILAN DÜZENLEMELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli ilinin ulaşım altyapısını güçlendirecek büyük projeyi kamuoyuyla paylaştı. “Sanayinin başkenti” olarak bilinen Kocaeli, yeni metro hattı “Körfezray” ile hem trafik yükünü hafifletecek hem de vatandaşlara hızlı, güvenli ve modern ulaşım imkanı sunacak.

DEV GÜZERGAH BELLİ OLDU

Proje kapsamında Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe arasında uzanacak 28,5 kilometrelik metro hattı inşa edilecek. Toplam 18 istasyondan oluşan hat, kentin ana arterlerini birbirine bağlayacak.

Uraloğlu, hattın saatte 80 kilometre hızla çalışacağını ve günlük ortalama 300 bin yolcu taşıyacağını vurguladı. Bu sayede şehir içi trafik yoğunluğunun azalması ve zaman tasarrufu sağlanması bekleniyor.

TRAFFIC RAHATLAYACAK, EKONOMİ GÜÇLENEBİLECEK

Sanayinin merkezi Kocaeli’de yük taşımacılığı ve işçi sirkülasyonunun da büyük ölçüde kolaylaşacağına dikkat çekildi. Uraloğlu, “Körfezray sayesinde hem çevreye duyarlı hem de sürdürülebilir bir ulaşım ağı kurulmuş olacak” dedi.