“Metro Hattında Panik: Durağa Uğramadı”

SEVİYE HATTI HATASIZ SEYİRLERE DEVAM EDİYOR

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seyir yapan sürücüsüz metro, 5 durağı atlayarak yol almasıyla yolcularda paniğe neden oldu. Elde edilen bilgilere göre, Üsküdar’dan Samandıra yönünde ilerleyen metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan yoluna devam etti. Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan durumu anlamakta zorluk çekti.

YOLCULAR RAYLARDA YÜRÜYOR

Yaşanan bu gelişmenin ardından yolcular, acil durdurma butonuna basmasına karşın metro durmadan ilerledi. Altınşehir durağına yakın bir noktada hat üzerinde durabilen metro, yolcuların kendi imkanlarıyla inmesine olanak tanıdı. Yolcular, metrodan indikten sonra raylar üzerinde yürüyerek istasyona ulaşmayı başardı. Bu duruma tepki gösteren yolculardan biri, diğer yolcuları “Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor.” şeklinde uyararak durumu cep telefonuyla kaydetti.