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Metro İstanbul Çalışanları Grevde

GREVE SEBEP OLAN SORUNLAR

İstanbul’da Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanınca grev kararı alındı. Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol – İş) ile 18. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu tarafından atanmış arabuluculuk süresi içinde de herhangi bir sonuca ulaşamadı. Bu durum sendika yönetim kurulu tarafından grev ilan edilmesine yol açtı.

ÇALIŞANLARDAN DESTEK GÖSTERİSİ

Grev kararı alındıktan sonra, İstanbul Esenler’de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde çalışanlar toplandı. Sendikanın şube başkanı Resul Aktaş, “Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş yerlerinde grev kararı alındı” diyerek durumu açıkladı. Konuşmanın ardından, “Grev İlanı” başlıklı bildirge genel müdürlük camına asıldı. Çalışanlar bu süre zarfında halay çekerek eylemlerine devam etti.

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