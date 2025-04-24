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Metro İstanbul’da Grev Kararı Alındı

GREVA GİDEN YOLDA UYUŞMAZLIK

Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından grev kararı alındı. İstanbul’da Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol – İş) ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında gerçekleştirilen 18. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla nihayete ermesi, sendika yönetim kurulunu grev kararı almaya yöneltti.

ÇALIŞANLARDAN DESTEK GÖSTERİMİ

İstanbul Esenler’deki Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde toplanan çalışanlar, sendikanın şube başkanı Resul Aktaş’ın açıklamalarıyla bilgilendirildi. Aktaş, “Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş yerlerinde grev kararı alındı” ifadesini kullandı. Açıklamasının sonunda “Grev İlanı” başlıklı duyuru, genel müdürlük binasının camına asıldı. Daha sonra, çalışanlar alanda halay çekerek protestolarına devam etti.

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