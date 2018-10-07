Metro istasyonu girişinde erkek cesedi bulundu!

İstanbul’da Taksim Meydanı’nda erkek cesedi bulundu. Taksim Meydanı’nda metro istasyonunun girişindeki yürüyen merdivenlerin yanında yerde hareketsiz yatan bir erkek gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA’nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, isminin Gökhan Özgel (21) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgeyi güvenlik şeridine alan polis ekipleri, inceleme yaptı. İlk incelemelerin ardından Özgel’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ali Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.