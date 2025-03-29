Metrobüs İstasyonunda Kavga ve Yaralanma

OLAYIN BAŞLANGICI
4 Nisan Cumartesi günü saat 19.50 civarında Şişli Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında Duygu B. ve G.B. arasında laf atma nedeniyle bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede giderek kavgaya dönüştü. Duygu B., G.B.’ye tekme attıktan sonra, yakınlarının duruma müdahale etmesiyle taraflar ayrıldı.
YÜRÜYEN MERDİVENDE YAŞANAN OLAY
Olayın ardından Duygu B., yürüyen merdivenle yukarı çıkan G.B.’nin arkasından koşarak saldırmaya çalıştı. Ancak G.B.’nin yaptığı hamle nedeniyle dengesini kaybeden Duygu B., merdivenlerden düşerek yaralandı.
POLİS VE SAĞLIK MÜDAHALESİ
Yaralanan Duygu B., olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyerek G.B.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan G.B., ‘Kasten yaralama’ suçundan adli işlem gördü ve savcılık kararıyla serbest bırakıldı.